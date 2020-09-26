Зеленский показал фото, курсанта который выжил в катастрофе

Курсант 20-летний Вячеслав Золочевский, который выжил в авиакатастрофе под Чугуевом, чувствует себя нормально.

Фото парня показал президент Владимир Зеленский в Facebook.

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— Родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтожен самолет, темнота и тела вокруг, — пишет Зеленский.

— Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти, — додал президент.

Что рассказал курсант

Золочевский рассказал, что для него все происходило как в компьютерной игре.

— Он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на этом ребята, находившийся в больнице и, к сожалению, сегодня умер, — пересказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер слова курсанта.

Глава ОГА добавил, что парень всего не помнит, потому что на время потерял сознание. Когда пришел в себя, то вылез из-под обломков самолета и начал тушить товарища. Вместе с тем он не подтвердил, что выпрыгивал из самолета на ходу.

Катастрофа под Чугуевом

Государственное бюро расследований имеет четыре версии авиакатастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом. Следователи уже изъяли необходимую документацию и допросили свидетелей.

Ан-26 упал при заходе на посадку вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

Источник: Володимир Зеленський, Алексей Кучер