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Народився у сорочці. Зеленський показав фото, курсанта який вижив у катастрофі

Курсант 20-річний В’ячеслав Золочевський, який вижив у авіакатастрофі під Чугуєвом, почувається нормально.

Фото хлопця показав президент Володимир Зеленський у Facebook.

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– Народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. Вночі В’ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Вогонь, знищений літак, темрява й тіла навколо, – пише Зеленський.

Зеленський показав фото, курсанта який вижив у катастрофі

– Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся її гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який проте, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті, – додав президент.

Зеленський побував на місці катастрофи літака Ан-26, вшанував пам’ять загиблих.

Катастрофа під Чугуєвом

Державне бюро розслідувань має чотири версії авіакатастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом. Слідчі вже вилучили необхідну документацію та допитали свідків.

Ан-26 впав під час заходу на посадку ввечері 25 вересня. На борту перебувало 27 осіб – екіпаж та курсанти Харківського університету Повітряних Сил.

Джерело: Володимир Зеленський

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