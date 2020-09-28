Бортовые самописцы самолета АН-26Ш, который 25 сентября упал под Чугуевом, целы. Состояние этих черных ящиков удовлетворительное. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Олег Уруский на своей странице в Facebook.

По словам Уруского, информация в них сохранилась.

— 27 сентября эксперты в сфере авиации под наблюдением Государственного бюро расследований изъяли ящики, — написал вице-премьер.

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Также Уруский добавил, что экспертиза продлится три-пять дней.

Авиакатастрофа под Гугуевом — Франция предложила помощь

Дипломатические представители Франции выразили соболезнования Украине после авиакатастрофы самолета АН-26Ш, которая произошла вечером 25 сентября на Харьковщине.

На борту находились 27 человек, семь из которых — члены экипажа, а 20 — курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. К сожалению, выжить удалось только одному юноше.

По словам французских дипломатов, страна готова оказать помощь в любом виде.

Источник: Олег Уруский