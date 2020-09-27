Авиакатастрофа под Чугуевом: курсант рассказал, как спасся в “капсуле”

Пребывание в “капсуле” из фюзеляжа спасло 20-летнего курсанта Вячеслава Золочевского во время авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом.

Об этом рассказал сам Золочевский, слова которого передал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер после общения с парнем.

— Частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его, — рассказал Кучер.

Глава Харьковской ОГА также сообщил, что Золочевского допросили следователи Государственного бюро расследований.

Сейчас состояние здоровья курсанта оценивают как средней тяжести, но в сторону улучшения.

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Авиакатастрофа под Чугуевом

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал недалеко от Харькова вечером 25 сентября.

Самолет, на борту которого находились 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета ВВС, выполнял тренировочный полет. Выжил только один человек — Вячеслав Золочевский.

Официальные лица заявили, что предварительные данные свидетельствуют о том, что самолетом перед крушением управлял капитан, а не курсанты.