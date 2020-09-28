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Факти / Надзвичайні події

Авіакатастрофа АН-26 – чорні скриньки розшифрують протягом 3-5 днів

Бортові самописці літака АН-26Ш, який 25 вересня впав під Чугуєвом, цілі. Стан цих чорних скриньок задовільний. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Олег Уруський на своїй сторінці у Facebook.

За словами Уруського, інформація в них збереглася.

– 27 вересня експерти у сфері авіації під наглядом Державного бюро розслідувань вилучили скриньки, – написав віце-прем’єр.

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Також Уруський додав, що експертиза триватиме три-п’ять днів.

Авіакатастрофа під Гугуєвом – Франція запропонувала допомогу

Дипломатичні представники Франції висловили співчуття Україні після авіакатастрофи літака АН-26Ш, яка сталася увечері 25 вересня на Харківщині.

На борту перебувало 27 людей, сім з яких – члени екіпажу, а 20 – курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. На жаль, вижити вдалося тільки одному юнаку.

За словами французьких дипломатів, країна готова надати допомогу у будь-якому вигляді.

Джерело: Олег Уруський

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