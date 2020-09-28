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Факты / Украина / Политика

Кернес и Добкин баллотируются в мэры Харькова — список кандидатов

Действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес зарегистрирован кандидатом в мэры города.

Всего зарегистрировано 15 кандидатов.

— Было зарегистрировано 15 кандидатов в мэры и около 852 кандидатов в депутаты. В частности, зарегистрирован Кернес, его политическая партия Успешный Харьков подала документы о его регистрации, — говорят в местной избирательной комиссии.

Читайте: В конкуренты Кернесу — Добкин баллотируется на пост мэра Харькова

Также зарегистрирован самовыдвиженцем товарищ Кернеса — Михаил Добкин.

Также зарегистрированы следующие кандидаты:

  • Александр Абрамичев, Европейская солидарность;
  • Валерий Безлепкин, самовыдвиженец;
  • Ирина Денисова, За будущее;
  • Алексей Кучер, Слуга народа,
  • Сергей Кушнарев, Победа Пальчевский;
  • Георгий Лаговский, Удар;
  • Александра Нарыжна Голос;
  • Игорь Приходько, ВО Батькивщина;
  • Наталья Пилипенко, самовыдвиженка;
  • Никита Соловьев, Демократическая сокира;
  • Игорь Черняк, Блок Светличной Вместе;
  • Александр Фельдман, Оппозиционная платформа — За жизнь;
  • Денис Ярославский, самовыдвиженец.

Кернес заболел Covid-19

10 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в больницу с воспалением легких. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких.

16 сентября Кернеса самолетом доставили из Харькова в Берлин в клинику Шарите, где он проходит лечение в реанимационном отделении.

Источник: РБК-Украина

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