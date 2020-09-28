Кернес и Добкин баллотируются в мэры Харькова — список кандидатов

Действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес зарегистрирован кандидатом в мэры города.
Всего зарегистрировано 15 кандидатов.
— Было зарегистрировано 15 кандидатов в мэры и около 852 кандидатов в депутаты. В частности, зарегистрирован Кернес, его политическая партия Успешный Харьков подала документы о его регистрации, — говорят в местной избирательной комиссии.
Читайте: В конкуренты Кернесу — Добкин баллотируется на пост мэра Харькова
Также зарегистрирован самовыдвиженцем товарищ Кернеса — Михаил Добкин.
Также зарегистрированы следующие кандидаты:
- Александр Абрамичев, Европейская солидарность;
- Валерий Безлепкин, самовыдвиженец;
- Ирина Денисова, За будущее;
- Алексей Кучер, Слуга народа,
- Сергей Кушнарев, Победа Пальчевский;
- Георгий Лаговский, Удар;
- Александра Нарыжна Голос;
- Игорь Приходько, ВО Батькивщина;
- Наталья Пилипенко, самовыдвиженка;
- Никита Соловьев, Демократическая сокира;
- Игорь Черняк, Блок Светличной Вместе;
- Александр Фельдман, Оппозиционная платформа — За жизнь;
- Денис Ярославский, самовыдвиженец.
Кернес заболел Covid-19
10 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в больницу с воспалением легких. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких.
16 сентября Кернеса самолетом доставили из Харькова в Берлин в клинику Шарите, где он проходит лечение в реанимационном отделении.