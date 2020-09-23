Украинский политический деятель Михаил Добкин заявил, что подал документы на пост мэра Харькова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Сегодня я подал документы на регистрацию кандидата на должность Харьковского городского головы. Правду говорят: человек предполагает, Бог располагает, — подчеркнул Добкин.

Кроме этого, политик добавил, что не хочет ничего рассказывать, а завтра раскроет подробности в эфире одного из каналов. Также он пожелал скорейшего возвращения в Харьков и выздоровления конкуренту Геннадию Кернесу, который сейчас болеет коронавирусом.

Михаил Добкин уже занимал должность городского головы Харькова в 2006-2010 годах.

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Кернес — кандидат в мэры Харькова

Кандидатуру Геннадия Кернеса выдвинули на пост мэра Харькова от Блока Кернеса — Успешный Харьков. Сейчас политик лечится от коронавируса в клинике Шерите (Германия).

По словам заместителя Кернеса, он скоро вернется домой и выигрывает первый тур выборов, как это было в 2015 году.

Источник: Михаил Добкин