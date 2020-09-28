Кернес та Добкін балотуватимуться у мери Харкова – список кандидатів

Чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес зареєстрований кандидатом у мери міста.
Всього зареєстровано 15 кандидатів.
– Було зареєстровано 15 кандидатів та 852 кандидатів у депутати. Зокрема, зареєстрований Кернес, його політична партія Успішний Харків подала документи про його реєстрацію, – сказали у місцевій виборчій комісії.
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Також зареєстрований самовисуванцем товариш Кернеса – Михайло Добкін.
Також зареєстровані наступні кандидати:
- Олександр Абрамічев, Європейська солідарність;
- Валерій Безлепкін, самовисуванець;
- Ірина Денисова, За майбутнє;
- Олексій Кучер, Слуга народу;
- Сергій Кушнарьов, Перемога Пальчевського;
- Георгій Лаговський, Удар;
- Олександра Нарижна, Голос;
- Ігор Приходько, ВО Батьківщина;
- Наталія Пилипенко, самовисуванка;
- Микита Соловйов, Демократична Сокира;
- Ігор Черняк, Блок Світличної Разом;
- Олександр Фельдман, Опозиційна платформа — За життя;
- Денис Ярославський, самовисуванець.
Кернес захворів на Covid-19
10 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували у лікарню з запаленням легень. У нього підтвердили Covid-19 та двостороннє запалення легень.
16 вересня Кернеса літаком доставили з Харкова до Берліна у клініку Шаріте, де він проходить лікування у реанімаційному відділенні.