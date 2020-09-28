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Факти / Україна / Політика

Кернес та Добкін балотуватимуться у мери Харкова – список кандидатів

Чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес зареєстрований кандидатом у мери міста.

Всього зареєстровано 15 кандидатів.

– Було зареєстровано 15 кандидатів та 852 кандидатів у депутати. Зокрема, зареєстрований Кернес, його політична партія Успішний Харків подала документи про його реєстрацію, – сказали у місцевій виборчій комісії.

Читайте: У конкуренти Кернесу – Добкін балотується на посаду мера Харкова

Також зареєстрований самовисуванцем товариш Кернеса – Михайло Добкін.

Також зареєстровані наступні кандидати:

  • Олександр Абрамічев, Європейська солідарність;
  • Валерій Безлепкін, самовисуванець;
  • Ірина Денисова, За майбутнє;
  • Олексій Кучер, Слуга народу;
  • Сергій Кушнарьов, Перемога Пальчевського;
  • Георгій Лаговський, Удар;
  • Олександра Нарижна, Голос;
  • Ігор Приходько, ВО Батьківщина;
  • Наталія Пилипенко, самовисуванка;
  • Микита Соловйов, Демократична Сокира;
  • Ігор Черняк, Блок Світличної Разом;
  • Олександр Фельдман, Опозиційна платформа — За життя;
  • Денис Ярославський, самовисуванець.

Кернес захворів на Covid-19

10 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували у лікарню з запаленням легень. У нього підтвердили Covid-19 та двостороннє запалення легень.

16 вересня Кернеса літаком доставили з Харкова до Берліна у клініку Шаріте, де він проходить лікування у реанімаційному відділенні.

Джерело: РБК-Україна

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