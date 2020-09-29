Сейчас курс Украины в Евросоюз еще более актуален, чем ранее, заявил во время видео-конференции с депутатами Европарламента президент Владимир Зеленский в контексте очередного саммита Украина — ЕС, который должен состояться через неделю.

— Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, ЕС еще более актуален для Украины, чем раньше, — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина заинтересована в расширении доступа к внутреннему рынку ЕС, обновлении торговой части Соглашения об ассоциации, так называемом промышленном безвизе и тому подобное.

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— Мы видим переориентацию украинского бизнеса в европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала, — подытожил Зеленский.

Саммит Украина-ЕС

Планируемый на 1 октября саммит ЕС-Украина перенесли на 6 октября. Он состоится в Брюсселе.

Дату перенесли, потому что лидеры Евросоюза решили провести саммит ЕС не 24-25 сентября, а 1-2 октября.

Причина — были подозрения, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель заразился коронавирусом. Однако вскоре тест показал отрицательный результат.