PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Курс в ЕС для Украины актуален как никогда — Зеленский

Сейчас курс Украины в Евросоюз еще более актуален, чем ранее, заявил во время видео-конференции с депутатами Европарламента президент Владимир Зеленский в контексте очередного саммита Украина — ЕС, который должен состояться через неделю.

— Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, ЕС еще более актуален для Украины, чем раньше, — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина заинтересована в расширении доступа к внутреннему рынку ЕС, обновлении торговой части Соглашения об ассоциации, так называемом промышленном безвизе и тому подобное.

Читайте: Отменит ли ЕС безвиз для Украины из-за ситуаций с САП и НАБУ

— Мы видим переориентацию украинского бизнеса в европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала, — подытожил Зеленский.

Саммит Украина-ЕС

Планируемый на 1 октября саммит ЕС-Украина перенесли на 6 октября. Он состоится в Брюсселе.

Дату перенесли, потому что лидеры Евросоюза решили провести саммит ЕС не 24-25 сентября, а 1-2 октября.

Причина — были подозрения, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель заразился коронавирусом. Однако вскоре тест показал отрицательный результат.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка