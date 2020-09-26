Запланированный на 1 октября саммит ЕС-Украина перенесен на 6 октября, он состоится в Брюсселе.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС — Украина, — написал он в Twitter.

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Саммит с Украиной пришлось перенести из-за того, что лидеры ЕС решили провести саммит Евросоюза не 24-25 сентября, как было запланировано изначально, а 1-2 октября.

Саммит ЕС был перенесен из-за подозрений на то, что председатель Европейского совета Шарль Мишель заразился коронавирусом, однако результаты его тестирования оказались отрицательными.

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что через несколько дней вернется в Украину, что бы совместно с Шарлем Мишелем посетить Донбасс.

Однако в настоящее время не известно, состоится ли поездка Мишеля в Украину.