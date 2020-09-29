Народный депутат Александр Юрченко, которого исключили из фракции Слуга народа по подозрению во взяточничестве, заявил, что не совершал противозаконных действий и не будет слагать своего мандата.

Он отметил, что будет дальше бороться.

— Ни в каком случае я не буду слагать мандат. Меня выбрали люди, дали обязанности, поэтому я их буду выполнять. И тем более моя деятельность, видимо, кому-то мешает, и мы будем дальше бороться, — отметил Юрченко.

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Кроме этого нардеп сообщил, что залог суммой 3 млн грн за него внесли неравнодушные люди относительно экологической ситуации на Киевщине и которые занимаются проблемами полигонов.

Юрченко возразил, что залог за него не мог внести народный депутат из Слуги народа Андрей Холодов.

— Никаких преступлений я не совершал, никаких денег я не брал, никого не побуждал и ни у кого никаких денег не требовал, — сказал Юрченко.

21 сентября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал народного депутата Александра Юрченко с альтернативой залога в 3 млн грн.

Ему сообщили о подозрении в получении взятки с использованием законных полномочий и обязанностей и квалифицировали дело по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

НАБУ установило, что Александр Юрченко в завуалированной форме требовал взятку в сумме $13 тыс. за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов. Кроме того, еще $200 тыс. он якобы планировал потратить для подкупа членов комитета за голосование за представленные им предложения.