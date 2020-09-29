Народний депутат Олександр Юрченко, якого виключили із фракції Слуга народу через підозру у хабарництві, заявив, що не вчиняв протизаконних дій та не складатиме свого мандату.

Він наголосив на тому, що буде далі боротися.

– Ні у якому разі я не складатиму мандат. Мене обрали люди, дали обов’язки, тому я маю їх виконувати. І тим більше моя діяльність, мабуть, комусь заважає, і ми будемо далі боротися, – зазначив Юрченко.

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Окрім цього нардеп повідомив, що заставу у суму 3 млн грн за нього внесли небайдужі люди щодо екологічної ситуації на Київщині та переймаються проблемами полігонів.

Юрченко заперечив, що заставу за нього міг внести народний депутат із Слуги народу Андрій Холодов.

– Жодних злочинів я не вчиняв, жодних грошей я не брав, нікого не спонукав і ні у кого ніяких грошей не вимагав, – сказав Юрченко.

21 вересня Вищий антикорупційний суд України заарештував народного депутата Олександра Юрченка з альтернативою застави в 3 млн грн.

Йому повідомили про підозру в отриманні хабара з використанням законних повноважень та обов’язків та кваліфікували справу за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

НАБУ встановило, що Олександр Юрченко у завуальованій формі вимагав хабар у сумі $13 тис. за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів. Окрім того, ще $200 тис. він нібито планував витратити для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.