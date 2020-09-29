Заместитель главы украинской делегации в ТКГ в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит подтверждений того, что на Донбассе ведется война между Украиной и РФ.

— Я не политик. Дать какое-то определение этому я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел, — заявил Фокинна заседании комитета Рады по государственному строительству.

Кроме того, он уточнил, что на Востоке Украины против ВСУ воюют наемники из почти 30 стран, в том числе при поддержке России.

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Также он добавил, что он не является врагом для РФ, как и для других стран мира, так как считает себя исключительно гражданином Украины.

— Я никогда не был и не буду врагом России, как не буду врагом Израиля, Польши, Венгрии и других стран. Я был, есть и остаюсь до смерти преданным гражданским чиновником или гражданином Украины. И интересы Украины для меня были и превыше всего. Поэтому если кому-то захочется назвать меня российским агентом прошу учитывать, что это будет очередная неправда, — добавил Витольд Фокин.

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Фокин в ТКГ

18 августа Витольда Фокина назначили первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе.

Фокин выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донбасса.

Важным переходным этапом для оккупированных территорий он называет всеобщую амнистию и проведение выборов.