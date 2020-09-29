Заступник глави української делегації вТКГ в Мінську Вітольд Фокін заявив, що поки не бачить підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та РФ.

– Я не політик. Зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там війна між Україною та Росією, поки що не бачив, – заявив Фокінна засіданні комітету Ради з державного будівництва.

Про це Вітольд Фокін заявив на 29.50 хвилині на відео.

Крім того, він уточнив, що на Сході України проти ЗСУ воюють найманці з майже 30 країн, зокрема за підтримки Росії.

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Також він додав, що він не є ворогом для РФ, як і для інших країн світу, бо вважає себе винятково громадянином України.

– Я ніколи не був і не буду ворогом Росії, так само не буду ворогом Ізраїлю, Польщі, Угорщині. Я був, є і залишаюся до смерті відданим цивільним чиновником або громадянином України. І інтереси України для мене понад усе. Тому якщо комусь захочеться назвати мене російським агентом прошу враховувати, що це буде чергова неправда, – додав Вітольд Фокін.

Фокін у ТКГ

18 серпня Вітольда Фокіна призначили першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі.

Фокін виступає за надання особливого статусу для всієї території Донбасу.

Важливим перехідним етапом для окупованих територій він називає загальну амністію та проведення виборів.