Катастрофа Ан-26: ГБР не исключает версию теракта

Версию теракта как причину авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы.

Об этом сообщили в ГБР.

— Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются. Сейчас решается вопрос о взрывотехнической экспертизе. Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование, — сообщил руководитель главного следственного управления Госбюро расследований Максим Борчаковский.

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25 сентября, под Харьковом упал самолет. Авиакатастрофа Ан-26 произошла во время плановых учебных полетов.

На борту самолета находилось 27 человек — 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба. 26 человек погибли, выжил один курсант.

Версии авиакатастрофы

Государственное бюро расследований начало расследование авиакатастрофы самолета Ан-26. Сейчас есть четыре версии случившегося:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Следователи уже изъяли необходимую документацию, допросили свидетелей и назначены судебные экспертизы.