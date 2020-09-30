Катастрофа Ан-26: ДБР не відкидає версію теракту

Версію теракту як причину авіакатастрофи літака Ан-26 у Харківській області можна буде виключити після проведення вибухотехнічної експертизи.

Про це повідомили у ДБР.

– Всі версії, які зараз звучать у ЗМІ, не відкидаються. Наразі вирішується питання щодо вибухотехнічної експертизи. Вона буде проведена однозначно. Крім вибухотехнічної експертизи, проводиться технічне розслідування, – повідомив керівник головного слідчого управління Держбюро розслідувань Максим Борчаковський.

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25 вересня під Чугуєвом Харківської області впав літак. Авіакатастрофа Ан-26 сталася під час планових навчальних польотів.

На борту літака перебувало 27 людей – 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба. 26 людей загинули, вижив один курсант.

Версії авіакатастрофи

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування авіакатастрофи літака Ан-26. Наразі є чотири версії, того, що сталося:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Слідчі вже вилучили необхідну документацію, допитали свідків і призначили судові експертизи.