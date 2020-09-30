Рада вернула Пакеты малыша

Верховная Рада вернула одноразовую натуральную помощь семьям после рождения ребенка в виде Пакета малыша.
Парламентарии поддержали во втором чтении законопроект О внесении изменений в Закон Украины О государственной помощи семьям с детьми о предоставлении при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи.
За проголосовали 264 народных депутата.
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Стоимость одноразовой натуральной помощи составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи, и не засчитывается в размере пособия при рождении ребенка.
С 1 июля 2021 года родители смогут получать выплату денежной компенсации вместо натуральной формы такой помощи.
Деньги вместо Пакета малыша
В июле правительство своим постановлением заменило Пакеты малыша денежной выплатой.
Родители новорожденного получают одноразовую помощь в виде 5 тыс. грн и на эти деньги сами покупают необходимые товары, однако исключительно для ребенка.
Деньги можно получить в течение года. На карточке установлен лимит на приобретение алкоголя, сигарет и бензина.
С 1 сентября это постановление вступило в силу.
4 августа детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал правительство Украины сохранить Пакет малыша и не менять его на деньги, потому что этот вид помощи является более существенной поддержкой для уязвимых семей.