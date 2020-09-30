30 сентября, в среду, пройдет заседание Верховной Рады, во время которого депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов.

На повестке дня у депутатов внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, а также в Таможенный кодекс.

Во втором чтении парламентарии будут голосовать за законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови и проект закона о внесении изменений в Закон Украины О государственной помощи семьям с детьми.

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