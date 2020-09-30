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Факты / Украина / Политика

Пакет малыша, изменения в кодексы и закон об образовании: трансляция ВР 30 сентября

30 сентября, в среду, пройдет заседание Верховной Рады, во время которого депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов.

На повестке дня у депутатов внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, а также в Таможенный кодекс.

Во втором чтении парламентарии будут голосовать за законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови и проект закона о внесении изменений в Закон Украины О государственной помощи семьям с детьми.

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Также депутаты рассмотрят несколько изменений в закон О высшем образовании и закон Об образовании.

Также в повестке дня проект закона О внутреннем водном транспорте.

С 16.00 будет работа в комитетах, фракциях и группах.

Во время часа вопросов к правительству в пятницу, 2 октября, депутаты заслушают вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и главу правительственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области Олега Уруского.

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