30 сентября, в среду, пройдет заседание Верховной Рады, во время которого депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов.
На повестке дня у депутатов внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, а также в Таможенный кодекс.
Во втором чтении парламентарии будут голосовать за законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови и проект закона о внесении изменений в Закон Украины О государственной помощи семьям с детьми.
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Также депутаты рассмотрят несколько изменений в закон О высшем образовании и закон Об образовании.
Также в повестке дня проект закона О внутреннем водном транспорте.
С 16.00 будет работа в комитетах, фракциях и группах.
Во время часа вопросов к правительству в пятницу, 2 октября, депутаты заслушают вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и главу правительственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области Олега Уруского.