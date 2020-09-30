Рада повернула Пакунки малюка

Верховна Рада повернула одноразову натуральну допомогу сім’ям після народження дитини у вигляді Пакету малюка.

Парламентарі підтримали в другому читанні законопроект Про внесення змін до Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо надання під час народження дитини одноразової натуральної допомоги.

За проголосували 264 народни депутати.

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Вартість одноразової натуральної допомоги становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, та не зараховується до розміру допомоги під час народження дитини.

З 1 липня 2021 року батьки зможуть отримувати виплату грошової компенсації замість натуральної форми такої допомоги.

Гроші замість Пакунку малюка

У липні уряд своєю постановою змінив Пакунки малюка грошовою виплатою.

Батьки новонародженого отримують одноразову допомогу у вигляді 5 тис. грн і на ці гроші самостійно купують необхідні товари, проте винятково для дитини.

Гроші можна отримати протягом року. На картці встановлено ліміт на придбання алкоголю, сигарет і бензину.

З 1 вересня ця постанова набрала чинності.

4 серпня дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав уряд України зберегти Пакунок малюка і не міняти його на гроші, бо цей вид допомоги є більш суттєвою підтримкою для вразливих сімей.