Нацбанк выводит из обращения гривны и 25 копеек

Нацбанк выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и все гривны, которые были выпущены до 2003 года.

Эти деньги перестают быть средством платежа с 1 октября.

Все магазины, рестораны и сфера быта должны прекратить их принимать. Сдать такие банкноты им нужно в банки до 16 октября. Деньги зачислят на банковские счета.

По данным НБУ, банкнот до 2003 года в обращении осталось около 1,8% от общего количества.

Вывод монеты 25 копеек

Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, во всех украинских банках до 30 сентября 2021 года.

Также их можно сдать в Нацбанке и уполномоченных банках — Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ до 30 сентября 2023 года включительно.

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Вывод 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов

НБУ также выводит из обращения бумажные банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов.

Также будут изымать монеты 1 гривна желтого цвета, что чеканилась до 2018 года.

С 1 октября, попадая в банки, эти деньги не будут больше возвращаться в оборот, а будут изыматься и передаваться в Нацбанк.

Лучшая монета 2019 года

НБУ назвал лучшей монетой Украины 2019 года набор из четырех памятных монет Пектораль.

Их эскиз нарисовала художница Наталья Фандикова, вылепили монету скульпторы Анатолий Демьяненко и Владимир Демьяненко.

Серебряная монета имеет номинал 10 гривен.