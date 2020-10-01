Нацбанк виводить з обігу гривні та 25 копійок

Нацбанк виводить з обігу монети номіналом 25 копійок і всі гривні, які були випущені до 2003 року.

Ці гроші перестають бути засобом платежу з 1 жовтня.

Усі магазини, ресторани та сфера побуту мають припинити їх приймати. Здати такі банкноти їм потрібно у банки до 16 жовтня. Кошти зарахують на банківські рахунки.

За даними НБУ, банкнот до 2003 року в обігу залишилося близько 1,8% від загальної кількості.

Виведення монети 25 копійок

Українці зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, в усіх українських банках до 30 вересня 2021 року.

Також їх можна здати у Нацбанку та уповноважених банках – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ до 30 вересня 2023 року включно.

Читайте: На честь Елтона Джона випустили монету вартістю £68 тис.

Виведення 1 та 2 гривні зразка 2003-2007 роках

НБУ також виводить з обігу паперові банкноти номіналом 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років.

Також вилучатимуть монети 1 гривня жовтого кольору, яка карбувалася до 2018 року.

З 1 жовтня, потрапляючи в банки, ці гроші не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться у Нацбанк.

Найкраща монета 2019 року

НБУ назвав найкращою монетою України 2019 року набір із чотирьох пам’ятних монет Пектораль.

Їх ескіз намалювала художниця Наталія Фандікова, виліпили монету скульптори Анатолій Демяненко та Володимир Дем’яненко.

Срібна монета має номінал 10 гривень.