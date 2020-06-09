Нацбанк обрав кращу монету України

Перемогу здобула пам’ятна монета Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

На реверсі 5-гривневої нейзильберової монети зображений на тлі бань Софійського собору фрагмент Томосу.

Автори ескізу – художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Дем’яненко.

10 гривень у металі

3 червня Нацбанк ввів в обіг монети номіналом 10 грн, які поступово замінять відповідні банкноти.

10-гривнева монета більша у діаметрі за монети номіналом 1, 2 та 5 грн. Вона важча і товща, має рифлення на гурті, тому її буде легко відрізнити.

Паперові гроші поступово будуть замінюватися в обігу монетами внаслідок природного зношення.