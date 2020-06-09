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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк обрав кращу монету України

Національний банк України оголосив переможця у номінації Краща монета 2019 року.

Кращим став набір із чотирьох пам’ятних монет Пектораль із зображенням на реверсі старовинної скіфської пекторалі.

Це срібна монета номіналом 10 гривень.

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Нацбанк обрав кращу монету України

Автор ескізу – художниця Наталія Фандікова. Скульптори – Анатолій Демяненко та Володимир Дем’яненко. Програмне моделювання – Віталій Андріянов.

Номінація Краще розкриття теми

Перемогу здобула пам’ятна монета Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

На реверсі 5-гривневої нейзильберової монети зображений на тлі бань Софійського собору фрагмент Томосу.

Нацбанк обрав кращу монету України

Автори ескізу – художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Дем’яненко.

10 гривень у металі

3 червня Нацбанк ввів в обіг монети номіналом 10 грн, які поступово замінять відповідні банкноти.

10-гривнева монета більша у діаметрі за монети номіналом 1, 2 та 5 грн. Вона важча і товща, має рифлення на гурті, тому її буде легко відрізнити.

Паперові гроші поступово будуть замінюватися в обігу монетами внаслідок природного зношення.

Джерело: НБУ

Фото: НБУ

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