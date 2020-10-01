ЕС расширил санкционный список РФ за строительство Керченского моста

Европейский совет принял решение расширить санкции против России за строительство Керченского моста.

Решили добавить двух человек и четыре учреждения к санкционному перечню, говорится в заявлении на сайте Европейского Совета.

Санкции сейчас распространяются на 177 физических и 48 юридических лиц. Им запрещен въезд в ЕС, а их активы заморожены.

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Соответствующие правовые акты, включая имена заинтересованных лиц и организаций, будут опубликованы в Официальном вестнике позже.

Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает Европейскому Союзу снять санкции против России и официально восстановить торговлю. Он не понимает сути введение новых экономических ограничений.

Он предлагает сконцентрироваться на создании мощной европейской армии, которая бы контролировала шаги Кремля.

Виктор Орбан считается одним из самых лояльных к российским властям политиков со стороны ЕС.

Источник: consilium.europa