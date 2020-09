Посли ЄС розширили санкції проти РФ за Керченський міст – ЗМІ

Комітет постійних представників країн ЄС ухвалив розширення санкцій проти осіб та організацій, які підривають суверенітет України.

Посли країн ЄС ввели новий санкційний пакет за будівництво Керченського мосту в окупованому Росією Криму.

Санкції запровадять щодо двох осіб та чотирьох компаній, які відповідальні за будівництво. Офіційно санкційні обмеження почнуть діяти пізніше цього тижня.

