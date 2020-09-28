PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Посли ЄС розширили санкції проти РФ за Керченський міст – ЗМІ

Комітет постійних представників країн ЄС ухвалив розширення санкцій проти осіб та організацій, які підривають суверенітет України.

Посли країн ЄС ввели новий санкційний пакет за будівництво Керченського мосту в окупованому Росією Криму.

Читайте: Санкції проти РФ треба скасувати: прем’єр Угорщини звернувся до ЄС

Санкції запровадять щодо двох осіб та чотирьох компаній, які відповідальні за будівництво. Офіційно санкційні обмеження почнуть діяти пізніше цього тижня.

 – Посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту, – написав Йозвяк.

Раніше повідомлялось, що представники країн ЄС можуть ухвалити таке рішення для його подальшого затвердження Радою ЄС за письмовою процедурою.

Санкції проти РФ

Конгрес США готується ввести санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Сенаторами пропонується запровадження санкцій проти російських офіційних осіб, причетних до грубого порушення міжнародного права, а саме щодо заборони використання хімічної та біологічної зброї.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка