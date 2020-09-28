Посли ЄС розширили санкції проти РФ за Керченський міст – ЗМІ

Комітет постійних представників країн ЄС ухвалив розширення санкцій проти осіб та організацій, які підривають суверенітет України.

Посли країн ЄС ввели новий санкційний пакет за будівництво Керченського мосту в окупованому Росією Криму.

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Санкції запровадять щодо двох осіб та чотирьох компаній, які відповідальні за будівництво. Офіційно санкційні обмеження почнуть діяти пізніше цього тижня.

– Посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту, – написав Йозвяк.

Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2020

Раніше повідомлялось, що представники країн ЄС можуть ухвалити таке рішення для його подальшого затвердження Радою ЄС за письмовою процедурою.

Санкції проти РФ

Конгрес США готується ввести санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Сенаторами пропонується запровадження санкцій проти російських офіційних осіб, причетних до грубого порушення міжнародного права, а саме щодо заборони використання хімічної та біологічної зброї.