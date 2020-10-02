Украинцам разрешили открывать счет в банке из дома — инструкция

Украинцам разрешили открывать банковские счета удаленно, не предъявляя ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Воспользоваться документами из приложения Дія, чтобы открыть счет в банке, стало возможным после того, как Национальный банк Украины упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов.

Процедура открытия счета в банке при помощи Дія

Потенциальный клиент авторизуется в Дія через BankID.

Банк получит данные потенциального клиента, содержащиеся в государственных реестрах. Процесс происходит через защищенные каналы.

Банк осуществит фотофиксацию человека методом распознавания реальности человека.

Банк зарегистрирует нового клиента и даст ему разрешение на пользование своими услугами.

Бумажные копии паспорта уйдут в прошлое

Аналогично процедуре открытия счета клиент сможет поделиться копией цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта и в отделении банка. Это сэкономит время, ведь не нужно будет делать бумажные копии, как это происходит сейчас.

Когда система заработает

Перед полноценным запуском системы Минцифры протестирует механизм на работу без сбоев.

Кроме того, банкам понадобится время для подключения к системам Министерства цифровой трансформации и настройки операционных процессов.

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Что такое цифровой паспорт

Цифровой паспорт — это документ гражданина Украины, который доступен в цифровом формате в мобильном приложении Дія.

В электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карта или биометрический загранпаспорт гражданина Украины.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины