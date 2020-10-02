Українцям дозволили відкривати рахунок у банку з дому – інструкція

Українцям дозволили відкривати банківські рахунки віддалено, не пред’являючи ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Скористатися документами з додатку Дія, аби відкрити рахунок у банку, стало можливим після того, як Національний банк України спростив процедуру віддаленої ідентифікації та верифікації банківських клієнтів.

Процедура відкриття рахунку у банку за допомогою Дія

Потенційний клієнт авторизується в Дії через BankID.

Банк отримає дані потенційного клієнта, що містяться в державних реєстрах. Процес відбувається через захищені канали .

. Банк здійснить фотофіксацію людини методом розпізнавання реальності особи.

Банк зареєструє нового клієнта та дасть йому дозвіл на користування своїми послугами.

Паперові копії паспорта підуть у минуле

Аналогічно до процедури відкриття рахунку клієнт зможе поділитися копією цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта і у відділенні банку. Це зекономить час, адже не потрібно буде робити паперові копії, як це відбувається нині.

Коли система запрацює

Перед повноцінним запуском системи Мінцифри протестує механізм на роботу без збоїв.

Крім того, банкам знадобиться час для підключення до систем Міністерства цифрової трансформації та налаштування операційних процесів.

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Що таке цифровий паспорт

Цифровий паспорт — це документ громадянина України, який доступний у цифровому форматі у мобільному застосунку Дія.

В електронному вигляді відображається інформація, яку містить ID-картка чи біометричний закордонний паспорт громадянина України.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України