Единый реестр и автоматизация выплат: Минцифры показало стратегию изменений в соцсфере

Минцифры представило стратегию цифровой трансформации социальной сферы, в рамках которой введут единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС).
Она объединит все социальные учреждения, обеспечит прозрачность и автоматизацию процессов.
Также стратегия предусматривает:
- создание единого социального реестра;
- создание сети фронтофисов для большей доступности граждан к социальным услугам (в ЦПАУ, ОТО, банковских учреждениях и почтовых отделениях);
- налаживание информационного взаимодействия Единого реестра соцсферы с Порталом Дія;
- создание Социального казначейства, что поможет автоматизировать выплаты (средства сразу будут начисляться на банковские счета граждан).
Читайте: Кабмин расширил возможности э-паспорта в Дії: где можно использовать
Копии электронных документов в Дії
Накануне правительство разрешило использовать электронные копии документов в приложении Дія. Поэтому теперь торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут принимать цифровые документы.
Пока цифровой налоговый номер и электронные копии документов доступны только в версии приложения Дія 2.0 для бета-тестировщиков, но вскоре их запустят для всех.
Источник: Минцифры
Фото: Минцифры