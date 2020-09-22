Единый реестр и автоматизация выплат: Минцифры показало стратегию изменений в соцсфере

Минцифры представило стратегию цифровой трансформации социальной сферы, в рамках которой введут единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС).

Она объединит все социальные учреждения, обеспечит прозрачность и автоматизацию процессов.

Также стратегия предусматривает:

создание единого социального реестра;

создание сети фронтофисов для большей доступности граждан к социальным услугам (в ЦПАУ, ОТО, банковских учреждениях и почтовых отделениях);

налаживание информационного взаимодействия Единого реестра соцсферы с Порталом Дія;

создание Социального казначейства, что поможет автоматизировать выплаты (средства сразу будут начисляться на банковские счета граждан).

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Копии электронных документов в Дії

Накануне правительство разрешило использовать электронные копии документов в приложении Дія. Поэтому теперь торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут принимать цифровые документы.

Пока цифровой налоговый номер и электронные копии документов доступны только в версии приложения Дія 2.0 для бета-тестировщиков, но вскоре их запустят для всех.

Источник: Минцифры

Фото: Минцифры