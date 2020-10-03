ЦИК нашла нарушения в работе Одесской городской территориальной избирательной комиссия, которая не проверяет документы, поданные кандидатами на местных выборах 2020.

В результате сняты с регистрации четыре однофамильцах Олега Филимонова, претендующего на пост мэра Одессы, двух – президента Владимира Зеленского и одного однофамильца Михеила Саакашвили.

В их документах не было информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.

В ЦИК считают, что здесь есть признаки введения избирателей в заблуждение путем регистрации так называемых клонов.

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Поэтому теризбирком обязали повторно рассмотреть документы, а в полицию направили обращение о необходимости проверки по данному факту.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине пройдут местные выборы 2020.

ЦИК разрешила голосовать гражданам без прописки, а это более 1 млн человек. К ним относятся лица, которым исполнилось 18 лет, и они не успели зарегистрироваться.