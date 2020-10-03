ЦВК знайшла порушення в роботі Одеської міської територіальної виборчої комісія, яка не перевіряє документи, подані кандидатами на місцевих виборах 2020.

В результаті знято з реєстрації чотирьох однофамільців Олега Філімонова, який претендує на посаду мера Одеси, двох – президента Володимира Зеленського та одного однофамільця Міхеіла Саакашвілі.

В їхніх документах не було інформації про внесення грошової застави партіями, які висунули їх на вибори.

У ЦВК вважають, що тут є ознаки введення виборців в оману шляхом реєстрації так званих клонів.

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Тому тервиборчком зобов’язали повторно розглянути документи, а до поліції направили звернення щодо необхідності перевірки за даним фактом.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори 2020.

ЦВК дозволила голосувати громадянам без прописки, а це понад 1 млн осіб. До них відносяться особи, яким виповнилося 18 років, і вони не встигли зареєструватися.