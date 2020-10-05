Владимир Балух оправился после жестокого избиения. Состояние его здоровья пока слабое, но он пришел в себя, может выполнять простые инструкции и пытается разговаривать.

Об этом в Facebook сообщила депутат Ирина Геращенко.

— Жаль, что Владимир находится в больнице, а не в избирательной кампании. Он должен был быть нашим фронтменом в Киевский областной совет.

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Избиение Владимира Балуха

В начале сентября активиста и бывшего узника путинского режима Владимира Балуха избили. После этого его забрали в больницу, где он лежал в реанимации.

Полиция задержала подозреваемого в преступлении, им оказался 32-летний киевлянин. Он признал свою вину и отказался от поддержки адвоката.

Причиной избиения стал словесный конфликт, под влиянием которого преступник ударил Балуха в голову с ноги.