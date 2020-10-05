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Факти / Україна / Політика

Балух опритомнів після побиття і намагається розмовляти

Володимир Балух оговтався після жорстокого побиття. Стан його здоров’я наразі слабкий, але він опритомнів, може виконувати прості інструкції та намагається розмовляти.

Про це у Facebook повідомила депутат Ірина Геращенко.

– Шкода, що Володимир знаходиться у лікарні, а не у виборчій кампанії. Він мав бути нашим фронтменом до Київської обласної ради.

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Побиття Володимира Балуха

На початку вересня активіста та колишнього в’язня путінського режиму Володимира Балуха побили. Після цього його забрали до лікарні, де він лежав у реанімації.

Поліція затримала підозрюваного у злочині, ним виявився 32-річний киянин. Він визнав свою провину та відмовився від підтримки адвоката.

Причиною побиття став словесний конфлікт, під впливом якого злочинець вдарив Балуха в голову з ноги.

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