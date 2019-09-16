Экс-узник Кремля Владимир Балух рассказал о насилии против себя со стороны российских тюремщиков.

Против Владимира Балуха применялись пытки в российских тюрьмах. Об этом освобожденный украинец сам рассказал на пресс-конференции.

По его словам, его избили сотрудники колонии в Торжке уже в первый день заключения.

– Садили на шпагат, били по ногам, в область печени, в область почек.

Балух сообщил, что его первый раз отправили в штрафной изолятор из-за обращения к начальнику без слова “здравствуйте”.

Бывший узник Кремля также рассказал, что ему угрожали насилием сексуального характера в СИЗО города Тверь.

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– Это были пытки с угрозами сексуального надругательства. Было избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, электрошокер — битье по пяткам, по ногам, по ушам…. Ну и угрозы сексуального насилия, когда шокер засовывают в анальное отверстие.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией в формате 35 на 35.