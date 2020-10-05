Коронавирус в Украине не отступает. По состоянию на 5 октября Covid-19 заболели еще 3 774 человека. Общее количество инфицированных достигло 230 236 случаев.

От осложнений, вызванных болезнью, за сутки умерли еще 33 украинца, а в целом — 4 430. В то же время выздоровели за время эпидемии 101 252 больных, в том числе 1 145 за сутки.

Больше всего положительных тестов в сутки в Харьковской области — 446, в Киеве — 286 и в Сумской области — 282.

Однако, по сравнению с предыдущими днями, когда фиксировали более 4 тыс. новых случаев за сутки, динамика дает надежду, что ситуация улучшается.

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Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что медицинская система Украины имеет предел. В частности, на сегодня уже создано 37 тыс. мест для больных Covid-19.

Но глава Минздрава в очередной раз напомнил, что 50 тыс. коек для больных коронавирусом — это максимум, до которого могут увеличить количество мест в больницах.

В то же время, Максим Степанов спрогнозировал, что на этой неделе суточный прирост больных коронавирусом в Украине может превысить 5 тыс. больных.

Поэтому, чтобы количество новых больных не увеличивалось, нужно пересмотреть свое отношение к карантину.