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Факти / Україна / Суспільство

Понад 230 тис. хворих і прогноз збільшення нових випадків Covid-19: карантин 5 жовтня

Коронавірус в Україні не відступає. Станом на 5 жовтня на Covid-19 захворіли ще 3 774 людини. Загальна кількість інфікованих сягнула 230 236 випадків.

Від ускладнень, викликаних хворобою, за добу померло ще 33 українці, а загалом – 4 430. Водночас одужали за час епідемії 101 252 хворих, зокрема 1 145 за добу.

Найбільше позитивних тестів за добу у Харківській області – 446, у Києві – 286 та у Сумській області – 282.

Однак, порівняно з попередніми днями, коли фіксували понад 4 тис. нових випадків за добу, динаміка дає надію, що ситуація покращується.

Карта і статистика коронавірусу в Україні 5 жовтня

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Проте, міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що медична система України має межу. Зокрема, на сьогодні уже створено 37 тис. місць для хворих на Covid-19.

Але очільник МОЗ вкотре нагадав, що 50 тис. ліжок для хворих на коронавірус – це максимум, до якого можуть збільшити кількість місць у лікарнях.

Водночас, Максим Степанов спрогнозував, що цього тижня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні може перевищити 5 тис. хворих.

Тому, щоб кількість нових хворих не збільшувалася, потрібно переглянути своє ставлення до карантинних обмежень.

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