Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.
Выговор и недоверие объявлено руководителям НБУ за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, говорится на сайте регулятора в понедельник.
Регулятор также сообщил, что проведенный аудит за первое полугодие 2020 года показал отсутствие критических нарушений в структурных подразделениях Нацбанка, которые могли бы негативно повлиять на выполнение основных функций НБУ.
Кроме того, Совет НБУ не обнаружил существенных недостатков, которые могли бы поставить под сомнение достоверность и целостность финансовой отчетности.
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Горбаля ввели в состав Совета Нацбанка
Совет НБУ на протяжении многих лет возглавляет Богдан Данилишин.
16 сентября в Совет Нацбанка ввели Украины экс-депутата и бывшего совладельца Укргазбанка Василия Горбаля.
За назначение Горбаля проголосовало 249 народных депутатов.