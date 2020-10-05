Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

Выговор и недоверие объявлено руководителям НБУ за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, говорится на сайте регулятора в понедельник.

Регулятор также сообщил, что проведенный аудит за первое полугодие 2020 года показал отсутствие критических нарушений в структурных подразделениях Нацбанка, которые могли бы негативно повлиять на выполнение основных функций НБУ.

Кроме того, Совет НБУ не обнаружил существенных недостатков, которые могли бы поставить под сомнение достоверность и целостность финансовой отчетности.

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Горбаля ввели в состав Совета Нацбанка

Совет НБУ на протяжении многих лет возглавляет Богдан Данилишин.

16 сентября в Совет Нацбанка ввели Украины экс-депутата и бывшего совладельца Укргазбанка Василия Горбаля.

За назначение Горбаля проголосовало 249 народных депутатов.