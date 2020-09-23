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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ установит дополнительные требования к договорам о предоставлении финуслуг

НБУ планирует установить дополнительные требования к банковским договорам, чтобы сделать предоставления финансовых услуг более четким и понятным для украинцев.

Изменения будут касаться услуг по открытию и обслуживанию счета, потребительского кредита и банковского вклада.

В августе Нацбанк обнародовал проект требований к этим документам. Их обсудили с представителями банков, сейчас замечания обрабатываются. Изменения должны утвердить до конца года.

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Так, договора должны содержать информацию об услуге, ее стоимости и расходах, санкциях в случае ненадлежащего исполнения условий, четких сроках получения дохода.

В то же время документы не должны ограничивать права граждан, например, по обращениям с жалобами к третьей стороне.

Колебания курса доллара

В НБУ объяснили, чем вызван рост курса доллара в Украине.

По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, в последние дни лета на межбанковском рынке вырос спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков.

Это влияет на девальвационные процессы.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

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