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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рада НБУ висловила недовіру та догану заступникам глави Нацбанку

Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру першому заступнику глави НБУ Катерині Рожковій та заступнику глави Дмитру Сологубу.

Догану і недовіру оголошено керівникам НБУ за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, йдеться на сайті регулятора в понеділок.

Регулятор також повідомив, що проведений аудит за перше півріччя 2020 року показав відсутність критичних порушень у структурних підрозділах Нацбанку, які могли б негативно вплинути на виконання основних функцій НБУ.

Крім того, Рада НБУ не виявила істотних недоліків, які могли б поставити під сумнів достовірність і цілісність фінансової звітності.

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Горбаля ввели до складу Ради Нацбанку

Раду НБУ впродовж багатьох років очолює Богдан Данилишин.

16 вересня в Раду Національного банку України ввели України екс-депутата і колишнього співвласника Укргазбанку Василя Горбаля.

За призначення Горбаля проголосувало 249 народних депутатів.

Джерело: НБУ

Фото: УНІАН

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