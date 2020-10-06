Для меня это просто отель: Зеленский заверил, что не живет в президентской резиденции

Президент Владимир Зеленский сейчас живет в своей квартире в Киеве после продажи дома под столицей.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Politico Europe, которое состоялось 3 октября 2020 года.

Зеленский отметил, что не переезжал в президентскую резиденцию после продажи недвижимости, но пользовался ею определенное время.

— Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за коронавируса. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы, — сказал президент.

Сейчас глава государства с семьей ищут новое место для проживания.

— Или построим дом, или возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко, — сказал Зеленский.

Журналистское расследование

В июле появилось журналисткое расследование, в котором утверждалось, что Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами возле Киева, а именно – домом №29, известным как “дача Ющенко”.

Журналисты сняли, как кортеж президента заезжал вечером на территорию государственных дач и уезжал оттуда только утром.

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Зеленский уверял, что не будет пользоваться государственной резиденцией

Во время выборов в президенты тогда еще кандидат Зеленский заявил, что не будет пользоваться государственными резиденциями в случае избрания.