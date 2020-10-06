У меня нет честного ответа, когда я точно закончу войну — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что сейчас не может назвать дату окончания войны на Донбассе, но не повторяет этого, чтобы поддерживать моральный дух людей.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Politico Europe, которое состоялось 3 октября 2020 года.

— Я им не вру, но я должен найти ответ. У меня нет честного ответа, что, например, 31 числа 21-го года я точно закончу войну, и мы вернем наши территории. Но они ждут ответа, они не хотят слышать от президента, что он не уверен, не знает, колеблется. Поэтому есть вещи, когда ты даешь ответы, и в этом случае я это делаю иногда, но для того, чтобы поддержать людей, которые мне задают этот вопрос, — сказал президент.

Читайте: Для меня это просто отель: Зеленский заверил, что не живет в президентской резиденции

Зеленский: Завершение войны – главный приоритет

Ранее в интервью австрийской правительственной газете Wiener Zeitung Владимир Зеленский заявил, что завершение войны и возвращение украинских территорий является для него главным приоритетом.

— Когда я что-то обещаю, это – не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий – это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания…, — сказал президент.

Зеленский также признал, что воплотить предвыборные обещания о мире “не просто”.