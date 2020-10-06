Для мене це просто готель: Зеленський запевнив, що не живе в президентській резиденції

Президент Володимир Зеленський нині живе у своїй квартирі в Києві після продажу будинку під столицею.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю виданню Politico Europe, яке відбулося 3 жовтня 2020 року.

Зеленський наголосив, що не переїжджав до президентської резиденції після продажу нерухомості, але користувався нею певний час.

– Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Я виїхав зі свого будинку, у мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через коронавірус. Будинок було продано. Тоді я тимчасово переїхав до резиденції. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би, – сказав президент.

Нині глава держави із сім’єю шукають нове місце для проживання.

– Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко, – сказав Зеленський.

Журналістське розслідування

У липні з’явилося журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що Володимир Зеленський користується державною дачею на території резиденції Конча-Заспа Державного управління справами біля Києва, а саме – будинком №29, відомим як “дача Ющенка”.

Журналісти зняли, як кортеж президента заїжджав ввечері на територію державних дач та їхав звідти тільки вранці.

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Зеленський запевняв, що не користуватиметься державною резиденцією

Під час виборів у президенти тоді ще кандидат Зеленський заявив, що не користуватиметься державними резиденціями в разі обрання.