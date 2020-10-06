Украина и ЕС могут утвердить общее авиационное пространство уже в 2021 году.
Об этом во время брифинга на 22-м Саммите Украина-ЕС сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Скажу вам честно, что заверили меня сегодня коллеги, что в начале следующего года мы наконец-то это сделаем, — отметил Владимир Зеленский.
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Саммит Украина-ЕС
6 октября в Брюсселе состоялся 22-й Саммит Украина-ЕС.
Мероприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский. Там он встретился с европейскими партнерами и обсудил сотрудничество Украины с западными странами.
Во время встречи обсуждались меры по противостоянию пандемии коронавируса, ситуация на Востоке Украины, борьба с коррупцией и проведение реформ.