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Факты / Украина / Политика

В начале 2021 года мы это сделаем: Зеленский об общем авиапространстве с ЕС

Украина и ЕС могут утвердить общее авиационное пространство уже в 2021 году.

Об этом во время брифинга на 22-м Саммите Украина-ЕС сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Скажу вам честно, что заверили меня сегодня коллеги, что в начале следующего года мы наконец-то это сделаем, — отметил Владимир Зеленский.

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Саммит Украина-ЕС

6 октября в Брюсселе состоялся 22-й Саммит Украина-ЕС.

Мероприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский. Там он встретился с европейскими партнерами и обсудил сотрудничество Украины с западными странами.

Во время встречи обсуждались меры по противостоянию пандемии коронавируса, ситуация на Востоке Украины, борьба с коррупцией и проведение реформ.

Фото: Офис президента

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