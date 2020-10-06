Україні та ЄС можуть затвердити спільний авіаційний простір вже у 2021 році.

Про це під час брифінгу на 22-му Саміті Україна-ЄС повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Скажу вам чесно, що запевнили мене сьогодні колеги, що на початку наступного року ми нарешті це зробимо, – відзначив Володимир Зеленський.

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Саміт Україна-ЄС

6 жовтня у Брюсселі відбувся 22-й Саміт Україна-ЄС.

Захід відвідав президент України Володимир Зеленський. Там він зустрівся з європейськими партнерами та обговорив співпрацю з західними країнами.

Під час зустрічі обговорювалися заходи щодо протистояння пандемії коронавірусу, ситуація на Сході України, боротьба з корупцією і проведення реформ.