Посол Украины в Великобритании, Вадим Пристайко, рассказал, что в ближайшее время планируется подписание соглашения об украинском и британском политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Документ лидеры стран подпишут 7-8 октября. Пристайко уверен, что это соглашение установит тесное партнерство между странами.

Также посол отметил, что хочет решить вопрос с визами для украинцев. Поэтому в ближайшее время соответствующие ведомства займутся этим.

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Этот процесс чувствителен для внутренней политики и для украинцев, и для Великобритании. Но мы можем говорить об упрощении тех процедур, которые больше всего донимают украинцев, — отметил Пристайко.

Новое соглашение с Британией подобное Соглашению об ассоциации с Европейским союзом. Но оно направлено ​​только на одну страну.

Зеленский с официальным визитом прибудет в Великобританию

Президент Владимир Зеленский официально посетит Великобританию 7-8 октября, чтобы подписать главную сделку.

Лидеры планируют подписать еще некоторые двусторонние соглашения, касающиеся обороны и финансовой поддержки стран.