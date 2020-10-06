Санкции ЕС против РФ будут действовать до восстановления целостности Украины — Зеленский

Санкции ЕС против России будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Украина-ЕС 6 октября.

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— Я получил заверения, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, — сказал он.

Президент Европейского Союза Шарль Мишель подтвердил слова Зеленского.

Европейский союз остается крупнейшим и надежным партнером Украины.

— Это был первый физический саммит в Брюсселе со времени кризиса пандемии коронавируса. Это подчеркивает важность, которую ЕС придает отношениям с Украиной, — подчеркнул Мишель.

ЕС хочет углублять отношения с Украиной еще больше.

ЕС расширил санкции против РФ

Европейский Союз ввел новый санкционный пакет из-за строительства Керченского моста в оккупированном Россией Крыма.

Санкции введут в отношении двух лиц и четырех компаний, ответственных за строительство.

Также возобновила санкционный список Великобритания. Страна внесла в список санкций генерального директора Гранд Сервис Экспресс Александра Ганова и заместителя генерального директора по инфраструктурных проектов ООО Стройгазмонтаж Леонида Риженькина.

Действие ограничений также распространилось на предприятия Ленпромтранспроект, Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания.