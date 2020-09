Послы ЕС расширили санкции против РФ за Керченский мост — СМИ

Комитет постоянных представителей стран ЕС принял расширение санкций против лиц и организаций, которые подрывают суверенитет Украины.

Послы стран ЕС ввели новый санкционный пакет за строительство Керченского моста в оккупированном Россией Крыму.

Читайте: Санкции против РФ надо отменить: премьер Венгрии обратился к ЕС

Санкции введут в отношении двух лиц и четырех компаний, ответственных за строительство. Официально санкционные ограничения начнут действовать позже на этой неделе.

Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2020