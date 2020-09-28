Послы ЕС расширили санкции против РФ за Керченский мост — СМИ

Комитет постоянных представителей стран ЕС принял расширение санкций против лиц и организаций, которые подрывают суверенитет Украины.

Послы стран ЕС ввели новый санкционный пакет за строительство Керченского моста в оккупированном Россией Крыму.

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Санкции введут в отношении двух лиц и четырех компаний, ответственных за строительство. Официально санкционные ограничения начнут действовать позже на этой неделе.

— Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста, — написал Йозвяк.

Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2020

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС могут принять такое решение для его последующего утверждения Советом ЕС по письменной процедуре.

Санкции против РФ

Конгресс США готовится ввести санкции против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Сенаторами предлагается введение санкций против российских официальных лиц, причастных к грубому нарушению международного права, а именно о запрете использования химического и биологического оружия.