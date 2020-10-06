У нас общие ценности: МИД опроверг отмену безвиза с ЕС

Работа антикоррупционных органов в Украине никоим образом не влияет на безвизовый режим со странами Евросоюза.

Об этом в одном из интервью заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Позиции и ценности Украины и Европейского Союза абсолютно тождественны в вопросах антикоррупции. У нас есть четкая позиция президента, Украина как государства, мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине, но в течение всего времени с момента их существования не было ни одного года, чтобы жизнь этих органов было легко и спокойно.

Министр подчеркнул, что безвизу Украины с Евросоюзом ничто не угрожает.

Зато в Брюсселе дипломаты рассматривают три основных пункта: интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, реформы и российская агрессия на Донбассе и в Крыму.

Письмо депутатов Европарламента как угроза безвизу

В понедельник, 5 октября, трое депутатов Европарламента обратились с письмом к председателю фракции Слуга народа Давида Арахамия, где “пригрозили” отменой безвизового режима для отдельных политиков и олигархов.

Также в обращении речь шла о невыполненных предвыборных обещаниях власти Зеленского — борьба с коррупцией и восстановление территориальной целостности Украины.

Такое письмо не является официальной позицией европарламентариев: более того, в обращении отсутствуют фамилии адресантов.

По оценкам политологов, это реакция на критику работы антикоррупционных органов в Украине со стороны некоторых представителей монобольшинства Рады.