У мене немає чесної відповіді, коли я точно закінчу війну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що нині не може назвати дату закінчення війни на Донбасі, але не повторює це, щоб підтримувати моральний дух людей.
Про це глава держави розповів в інтерв’ю виданню Politico Europe, яке відбулося 3 жовтня 2020 року.
– Я їм не брешу, але я повинен знайти відповідь. У мене немає чесної відповіді, що, наприклад, 31 числа 21-го року я точно закінчу війну, і ми повернемо наші території. Але вони чекають на відповідь, вони не хочуть чути від президента, що він невпевнений, чи не знає, чи вагається. Тому є речі, коли ти даєш відповіді, та в цьому випадку я це роблю іноді, але для того, щоб підтримати людей, які мені ставлять це питання, – сказав президент.