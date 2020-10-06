У мене немає чесної відповіді, коли я точно закінчу війну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що нині не може назвати дату закінчення війни на Донбасі, але не повторює це, щоб підтримувати моральний дух людей.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю виданню Politico Europe, яке відбулося 3 жовтня 2020 року.