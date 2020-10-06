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Факти / Україна / Політика

У мене немає чесної відповіді, коли я точно закінчу війну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що нині не може назвати дату закінчення війни на Донбасі, але не повторює це, щоб підтримувати моральний дух людей.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю виданню Politico Europe, яке відбулося 3 жовтня 2020 року.

– Я їм не брешу, але я повинен знайти відповідь. У мене немає чесної відповіді, що, наприклад, 31 числа 21-го року я точно закінчу війну, і ми повернемо наші території. Але вони чекають на відповідь, вони не хочуть чути від президента, що він невпевнений, чи не знає, чи вагається. Тому є речі, коли ти даєш відповіді, та в цьому випадку я це роблю іноді, але для того, щоб підтримати людей, які мені ставлять це питання, – сказав президент.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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