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Факты / Украина / Политика

Местные выборы 2020 перенесут только при военном или чрезвычайном положении — Разумков

Перенос местных выборов 2020 года в Украине невозможен, так как прошли сроки, когда это можно было сделать по законной процедуре.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

— Выборы должны состояться “при любой погоде” 25 октября 2020 года, как это и запланировано, так как все процессы запущены, — подчеркнул Разумков.

Единственный вариант, при котором выборы могут не состояться в установленную дату – введение в стране чрезвычайного или военного положения.

Если такое решение примет СНБО, а далее его своим указом введет в действие президент, то после этого Верховная Рада может одобрить предложение о переносе выборов на 30 или 60 дней, объяснил Разумков.

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Местные выборы

Местные выборы 2020 года в октябре пройдут уже по новому территориально-административному устройству.

Согласно календарю, предвыборная агитация закончиться в 24.00 24 октября.

До 9 октября должны быть созданы избирательные комиссии в округах.

Голосование будет проходить с 08.00 до 20.00 25 октября, а избирательные комиссии должны объявить его результаты до 6 ноября включительно.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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