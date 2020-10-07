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Факти / Україна / Політика

Місцеві вибори 2020 перенесуть тільки під час воєнного або надзвичайного стану – Разумков

Перенесення місцевих виборів 2020 року в Україні неможливе, адже спливли терміни, коли це можна було зробити за законною процедурою.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

– Вибори повинні відбутися “за будь-якої погоди” 25 жовтня 2020 року, як це і заплановано, адже всі процеси запущено, – наголосив Разумков.

Єдиний варіант, за якого вибори можуть не відбутися у встановлену дату – введення у країні надзвичайного або воєнного стану.

Якщо таке рішення ухвалить РНБО, а далі його своїм указом введе у дію президент, то після цього Верховна Рада може схвалити пропозицію про перенесення виборів на 30 або 60 днів, пояснив Разумков.

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Місцеві вибори

Місцеві вибори 2020 року в жовтні відбудуться вже за новим територіально-адміністративним устроєм.

Згідно з календарем, передвиборна агітація закінчитися о 24.00 24 жовтня.

До 9 жовтня мають бути створені виборчі комісії в округах.

Голосування проходитиме з 08.00 до 20.00 25 жовтня, а виборчі комісії повинні оголосити його результати до 6 листопада включно.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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