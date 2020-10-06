Сергей Притула о выборах в Киеве и TikTok-батлах конкурентов

Кандидат на должность мэра Киева от партии Голос Сергей Притула настроен пройти во второй тур на выборах 25 октября и готов к дебатам с действующим главой столицы Виталием Кличко.

О своих планах, амбиции и отношение к другим кандидатам он рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

— Ежедневно у меня есть возможность общаться с людьми и разрушать какие-то мифы или стереотипы, в частности, о том, что сейчас в Киеве у власти крепкие хозяйственники. Но когда из плюсов киевляне называют лишь несколько хороших парков, а минусы перечисляют более получаса — тут стоит задуматься.

Конкуренция и второй тур

Притула прокомментировал свои шансы попасть во второй тур: кроме социологии, об этом свидетельствует активность главного конкурента, действующего мэра Виталия Кличко, в социальных сетях.

— Кандидата, который не представляет никакой угрозы, обычно никто не трогает. Очевидно, что активность действующего главы направлена на то, чтобы меня “гасить”. Кандидатов на эту должность есть уже полтора десятка, но сейчас можно четко увидеть, на кого направлены все критические стрелы, в частности, в виде фейк-ньюз.

Местные выборы 2020 года Сергей Притула назвал грязной кампанией, однако заверил, что не будет придерживаться таких правил игры.

— Можно легко проанализировать всю мою публичную риторику за последние несколько месяцев-вы не увидите там ни одного огульного упрека в адрес того или иного кандидата.

В то же время ситуация с Виталием Кличко несколько иная: озвучиваются не упреки, а конструктивная критика, поскольку “есть за что”. В центре внимания городской власти должен оказаться человек и община, а не ограниченное количество застройщиков.

Очередной комик или заслуженный волонтер

Сергей Притула отреагировал на распространенное в соцсетях мнение о том, что поход на выборы медийных персон, в частности, комиков — это не совсем удачная идея.

Он добавил, что уже неоднократно перед началом разговора с избирателями ему приходилось убеждать, что Притула — это не Зеленский.

— Я понимаю, что здесь прослеживается определенная аналогия, но между нами есть одна существенная разница. Я баллотируюсь на должность Киевского городского головы не с позиций комика. Я стараюсь масштабировать все добрые дела, которыми как волонтер занимался последние семь лет.

Владимир Зеленский, по мнению Сергея Притулы, “перепрыгнул” с кресла руководителя Квартала 95 в кресло президента.

Однако это еще не значит, что представители креативных профессий, так же, как и спортсмены, врачи или учителя не должны баллотироваться в государственные органы власти.

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Притула на улицах Киева

Сергей Притула убежден, что слоган Я здесь живу — это в первую очередь об ответственности.

— Все мы хотим жить там, где хорошо, где комфортно, где безопасно. Именно такой смысл был вложен во фразу Я здесь живу — это касается Киева и всех киевлян.

Также Сергей Притула рассказал о своей предвыборной агитационной рекламе, которая размещена на улицах Киева.

— Сейчас в Киеве размещено 180 бордов и ситилайтов с моим лицом. Большинство моих оппонентов такое количество наружной рекламы ставят в одном районе столицы.

TikTok и шансы конкурентов

Реагируя на так называемую TikTok-конкуренцию между кандидатами на пост мэра Киева, Сергей Притула пообещал снять свой ролик, чтобы подробнее прояснить позицию.

— На самом деле, это все очень смешно. Вместо того, чтобы заниматься реальными делами, люди соревнуются, кто разместит лучший ролик. Я совсем не против соцсетей, но преподносить политическую дискуссию как шутки TikTok — это несерьезно.

Попытки кандидатов “выглядеть проще и ближе к народу” благодаря TikTok могут иметь противоположный эффект.

— Готов разочаровать, но лайки у TikTok — это не электоральная поддержка.

Сергей Притула добавил, что жизнь учит “не летать с зонтиком в небе”, а крепко стоять на ногах: в этом ему помогает постоянный контакт и активные дискуссии с избирателями.

Валерий Литонинский и Наташа Тарчевская